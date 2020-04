La novela de Ventura Medina narra la historia de dos hermanos que habitan un departamento. Tuvieron una infancia muy complicada y habla de cómo las cicatrices no cierran por arte de magia. ‘‘El libro tiene tres partes; en la primera, todo es infancia, son los recuerdos que empiezan a acomodarse porque la protagonista ha pasado mucho tiempo evitándolos’’.

▲ Alaíde Ventura Medina charló en Facebook sobre su novela Entre los rotos.

En esa obra publicada por Penguin Random House, la autora incluye un juego entre los hermanos que consiste en la creación de conceptos propios como homenaje a lo que más ama: el lenguaje.

Un lector le preguntó que significa el galardón Mauricio Achar y respondió: ‘‘Fue lo más bonito que me ha pasado en la vida. Fue entrar por la puerta grande al mundo editorial; no tienes que estar luchando por espacios. Mi novela está en lugares que no habría llegado por otras vías”.