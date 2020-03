La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Red Veracruzana de Periodistas y organizaciones no gubernamentales condenaron el ataque y exigieron a las autoridades una efectiva investigación para dar con los responsables para que el crimen no quede impune.

En 2016, Ferral afirmó que por su trabajo periodístico en la sierra de Papantla recibió amenazas de muerte por parte de Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y ex diputado local priísta, a quien se involucró en 2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, ex síndico de ese municipio, pero las pesquisas no avanzaron. Ferral presentó en ese entonces una denuncia penal.

Según la CNDH, del año 2000 a la fecha han sido asesinados al menos 155 comunicadores en el país. Organizaciones no gubernamentales documentaron el homicidio de 10 reporteros el año pasado por motivos relacionados con su labor.

La Red Veracruzana de Periodistas manifestó que el homicidio de su colega exhibe las condiciones en las que trabajan la mayoría de integrantes en ese gremio: una inseguridad galopante, por lo que pidió a las autoridad indagar las amenazas que Ferral había denunciado en su contra y que se aplique el mecanismo de protección federal para su familia.