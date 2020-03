L

a mezquindad de los empresarios más ricos entre los ricos resulta verdaderamente repugnante. Días atrás, en México, el corporativo chatarrero Alsea anunció que, debido al avance del Covid-19, comenzará un programa para que sus trabajadores se retiren a sus casas sin goce de sueldo por al menos 30 días , con la intención, según dijo, de proteger el empleo . En medio de la emergencia sanitaria algunos supusieron que se trataba de un caso aislado, pero todo apunta a que esa es la política de todos los magnates.

Por ejemplo, en Argentina al consorcio Techint (el mayor de esa nación sudamericana, con presencia internacional en un buen número de países, como México) se le hizo fácil anunciar, en plena cuarentena, el despido de mil 450 trabajadores. Eso sí, se compromete a que si los proyectos se vuelven a retomar, se les volverá a contratar , algo así como la cacareada protección del empleo de Alsea.

Cuando en México se conoció la decisión de Alsea, el presidente López Obrador denunció, sin dar nombres, que hay empresas que con la excusa del coronavirus están despidiendo a trabajadores, lo que no tiene fundamento legal y es injusto, indebido. Llamó a los empresarios a rectificar, que nos ayuden. No se debe aprovechar una situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Lamento que haya representantes de la iniciativa privada a los que sólo les interesa el dinero. Las empresas que realiza despidos injustificados son un mal ejemplo ( La Jornada, Alma E. Muñoz y Jorge A. Pérez Alfonso).

Pero en Argentina el presidente Alberto Fernández fue más allá. A Paolo Rocca (un ítalo-argentino, actual cabeza de Techint y heredero de la fortuna de su abuelo Agostino Rocca, amigo de Benito Mussolini) le envió el siguiente mensaje: “tanta plata has ganado a lo largo de tu vida, que tenés una fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, ¡esta vez colaborá! y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los trabajadores; es necesario recuperar la ética de la solidaridad. No es momento de hacer esto, y voy a ser duro con los que despiden gente.Muchachos, les llegó la hora de ganar menos… Una sociedad que descarta no es una sociedad, es una perversión”.