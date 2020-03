L

a clave es quédate en casa para proteger tu salud y la de los demás. El Consejo de Salubridad declaró anoche un estado de emergencia nacional, por voz del canciller Marcelo Ebrard. No implica suspensión de garantías ni toque de queda. Se trata de una concertación de acciones de todos los órganos del gobierno, incluyendo al –Ejército y la Marina Armada– con participación de los sectores privado y social, para defender a la nación de la invasión del virus. Dijo Ebrard que han encontrado en las organizaciones del empresariado comprensión y apoyo. El quédate en casa fue ampliado hasta el 30 de abril. En la conferencia de prensa de anoche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell volvió a llamar a la población a que no salga de casa mientras pasa el momento más crítico. Es la última llamada, la última oportunidad para impedir que la pandemia se salga de control y cause estragos de una magnitud tal que rebase los recursos del gobierno. Las cifras que dio son convincentes: el número de enfermos confirmados aumentó a mil 94 y 28 fallecimientos.

Ya iban tras él

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto, aparentemente sufrió un infarto cerebral ayer, de acuerdo con fuentes bien informadas. Fue internado en el Hospital ABC de Observatorio. Su nombre está ligado a varios de los mayores escándalos de corrupción del sexenio anterior: los negocios con la constructora OHL, la cancelación del tren chino a Querétaro y el socavón de Cuernavaca. La Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto, había informado en noviembre anterior que investigaba a Ruiz Esparza por posibles desvíos de recursos públicos, el caso OHL y un probable desvío de fondos del desaparecido Consejo de Promoción Turística de México.

El petróleo cayó hasta el fondo

La primera semana de este año el precio del barril de petróleo de exportación de Pemex alcanzó 59.35 dólares el barril; ayer cayó a 10.37. Perdió en tres meses 82.53 por ciento. El gobierno mexicano tiene un seguro que garantiza un precio de 49 dólares, pero no cubre toda la producción. A tiempo pasado se nos ocurre la pregunta: ¿por qué no la cubrieron por completo? El desplome ha tenido un efecto positivo: bajó siete pesos el precio de la gasolina regular, en varias ciudades de la República, se vende a 14 y 15 pesos el litro. Otro efecto bueno: bajará la importación de gasolina, lo que mejorará la balanza comercial, pero a final de cuentas, es una pérdida de ingresos que afectará a la economía.