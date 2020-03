Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 31 de marzo de 2020, p. 27

San Dionisio del Mar, Oax., En plena fase dos de la pandemia de Covid-19, Nicolasa Canseco Vásquez quisiera lavarse las manos a menudo y con abundante agua porque no desea contraer la enfermedad respiratoria, pero no puede: de su tubería no cae una sola gota desde hace 20 años.

Cubetas y tambos hacen fila en los patios de cada una de las viviendas de San Dionisio del Mar, localidad de la región del Istmo de Tehuantepec donde 80 por ciento de los 5 mil habitantes tienen que comprar o extraer agua de pozos que han construido por cuenta propia.

A cada rato en la televisión nos dicen que nos lavemos las manos con mucha agua y jabón, pero ¿de dónde? No hay y la poca que tenemos cuesta cara , expresó.

Cada tercer día, Nicolasa compra un tambo de 100 litros por 130 pesos. Le alcanza para lavar los trastos, la ropa y bañarse. Para el retrete extrae líquido del pozo. Aprendió a racionar el agua por necesidad y porque carece de dinero para pagarla.

El agua sólo llega a San Dionisio del Mar por una red proveniente del poblado vecino de Chicapa de Castro, a 17 kilómetros. También cuentan con una pequeña noria que por su cercanía a un arroyo abastece a unos mil habitantes de la sección Cheguigo. Sin embargo, unas 4 mil personas padecen falta de agua, como Nicolasa.

Juan Cantero, responsable de dar mantenimiento, abrir y cerrar cinco pozos que los pobladores construyeron en la zona, explicó: “Tres no funcionan porque como nuestro pueblo está muy cerca del mar, el agua comenzó a salarse.