Ante esa situación, el líder de los abarroteros hizo un llamado a todos los proveedores a que no dejen de abastecer a las tiendas, pero también a que procuren mantener los precios para no afectar a los consumidores.

Landáburu pidió a los gobiernos federal, estatales y municipales que garanticen la seguridad, especialmente por los intentos de saqueos y robos a transportes y puntos de venta. Debe cuidarse el abasto y que no se interrumpa la cadena de suministro, enfatizó.

En días pasados se reportó que el kilogramo de huevo había alcanzado un precio hasta de 50 pesos, cuando antes de la crisis sanitaria se ubicaba, en promedio, en 38.

Sobre la situación que atraviesa el país, Landáburu declaró: Nos comprometemos a no aumentar precios, siempre y cuando los proveedores hagan lo mismo y no incrementen los costos de manera desproporcionada para no afectar a los clientes, quienes hoy necesitan todo nuestro apoyo .

La Anam está compuesta por 140 socios, los cuales son responsables de alrededor de 50 por ciento de la distribución de productos básicos de consumo en el país.