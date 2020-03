Ante la posibilidad de que todos los clubes mexicanos decidan reducir los salarios de sus jugadores, debido a la pausa en la Liga Mx por la pandemia del coronavirus, el ex seleccionador nacional Manuel Lapuente aseguró que en el futbol tricolor no se puede medir con la misma vara, pues hay diferencias muy marcadas en los sueldos, incluso dentro de los mismos equipos .

Aunque aplaudió dichas medidas, el otrora técnico de equipos como América y Puebla apuntó que en México no puede haber reducciones tan drásticas, pues no hay punto de comparación entre lo que ganan quienes juegan en Europa y lo que reciben los que militan en la Liga Mx, ellos están muy por encima de lo que reciben los futbolistas en nuestro país, ellos son millonarios y los de aquí no, los de aquí necesitan de este deporte para vivir .

No obstante, consideró que los jugadores mexicanos “deberían ser más empáticos con la situación actual y aceptar una baja en sus sueldos en beneficio de sus clubes, pues si no hay transmisiones y no hay entradas en los estadios, obviamente no tendrán ingresos y les costará mucho trabajo pagar las nóminas, que en muchos casos son muy altas.

Es indispensable que los futbolistas pongan de su parte, creo que valdría mucho la pena que aceptaran (la disminución de salarios), pues están encerrados en su casa y en realidad no tendrían por qué cobrar en estos días, así que no estaría mal que hicieran un sacrificio, un pequeño esfuerzo por sus clubes y su público, que tanto los aprecia , dijo Lapuente.