‘‘Tengan cuidado. Quizá haya medidas que parecen innecesarias, pero es peor cuando no se toman en cuenta.”

Desde Suiza, Camarena informó que acata las recomendaciones de lavarse las manos, mantener la sana distancia y evitar aglomeraciones para impedir que el Covid-19 se siga propagando.

‘‘El coronavirus nos ha obligado a hacer un alto en nuestras vidas; en mi caso, en mi carrera. Pero hoy estoy para la gente que más me importa: mi familia. No me siento encerrado, pues estoy feliz en casa tomándome un respiro.

‘‘Este video lo hago para hacerles saber que estoy bien junto a mi familia. Estamos respondiendo de la manera más responsable a todas las indicaciones que tenemos por parte de las autoridades para contener o reducir la curva de contagios. Es una responsabilidad social.’’