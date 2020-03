E

l martes pasado fue un día negro para la aviación mexicana. En el aeropuerto de la ciudad de México se cancelaron unos 200 vuelos. La causa: falta de pasajeros por el coronavirus y el cierre de fronteras que decretaron varios países para protegerse de la pandemia. Las mayores fueron de Aeroméxico (94), Interjet (85) y Volaris (14). Aunque menores, también las hubo de aerolíneas de Estados Unidos.

Pero esas cancelaciones originaron muchos problemas a los viajeros. Una de las aerolíneas, Interjet, resolvió sin consulta previa con los usuarios, cambiar a su muy real parecer el itinerario de los vuelos que tenían confirmados. Y, además, no advirtió de ello a los afectados con suficiente antelación. El último mes he padecido en dos ocasiones esos cambios. Y si ahora hago publico el más reciente es en nombre de otros viajeros que no tuvieron recursos para adquirir un boleto en otra aerolínea.

Reservé y reconfirmé con Interjet un boleto para regresar el pasado miércoles 25 a la Ciudad de México desde Cancún. Pero casi a la medianoche del día anterior, recibí por email un mensaje de la aerolínea en el que me informaba que mi vuelo había sido reprogramado para el sábado 28. Imposible tener comunicación telefónica con personal de esa empresa, pues todos nuestros ejecutivos se encuentran ocupados , grabación que se escucha cual disco rayado en el número destinado a atender al público.

Al llegar el miércoles desde el sur de Quintana Roo al aeropuerto de Cancún para viajar por otra compañía, comprobé que a numerosos pasajeros Interjet tampoco les advirtió de la cancelación de nueve vuelos programados para ese día en dicha terminal. Igual que a mí, les fijaron su traslado para fechas posteriores, sin consultarlos. Y en cuanto al pago de hotel y comida de los frustrados pasajeros? Cero. ¿Explicación de lo ocurrido por parte los empleados de Interjet? Muy simple y paciente ante el malestar de los frustrados viajeros: Nosotros solamente documentamos pasaje y, en su caso, damos teléfono y email del área de atención a clientes .

Interjet es un negocio de la fa­mi­lia Alemán que está en el ojo del huracán financiero desde hace tiempo por adeudos cercanos a los 51 mil millones de pesos, equivalente a 11.6 veces el capital de la empresa. Los menores,con el gobierno federal: con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al que por concepto de IVA entre 2013 y 2017 le debe más de 549 millones de pesos, y con el proveedor de turbosina (ASA) por ese energético. En febrero, el gobierno federal le dio facilidades para cubrir el adeudo fiscal. Y en cuanto a la turbosina, la que consuma la debe pagar de inmediato.