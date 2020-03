V

arios intelectuales de alcance internacional han opinado sobre este tiempo del coronavirus, entre otros Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Giorgio Agamben, Noam Chomsky y Roberto Espósito, y sobre la sociedad en que viviremos tras la pandemia. He aquí algunas de sus reflexiones sobre lo que ocurre en el sistema económico, político y social, y qué futuro nos aguarda cuando la cuarentena mundial termine.

Quien comenzó, podría decirse, es el filósofo italiano Giorgio Agamben, quien el 26 de febrero en Quodlibet, habló de medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus , al que calificaba, con muy mala puntería, como una especie de gripe . Finalmente Italia se convertiría en el país más afectado. En ese pri­mer artículo, Agamben señalaba la tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno (en esto tiene razón, agotado el terrorismo , llega la pandemia) y la limitación de la libertad, aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla .

Su colega, Jean-Luc Nancy, uno de los más influyentes en Francia, le respondió en un breve artículo publicado en Antinomie. No lo hizo con dureza, puesto que Agamben es un viejo amigo , pero sí marcó su error: “La gripe ‘normal’ mata a varias personas y el coronavirus, para el que no hay vacuna, es claramente capaz de una mortalidad mucho mayor”. Su aporte, más allá del contrapunto, es este: “No hay que equivocarse: se pone en duda toda una civilización, no hay duda de ello. Hay una especie de excepción viral –biológica, informática, cultural– que nos pandemiza. Los gobiernos no son más que tristes ejecutores de la misma, y desquitarse con ellos es más una maniobra de distracción que una reflexión política”.

Roberto Espósito –también filósofo italiano– fue el que calmó los ánimos. Me parece que lo que sucede hoy en Italia [...] tiene más el carácter de una descomposición de los poderes públicos que el de un dramático control totalitario , escribió en Antinomie; sin embargo, deslizó una línea importante en todo este debate: Hoy ninguna persona con ojos para ver puede negar el pleno despliegue de la biopolítica [...]. Todos los conflictos políticos actuales tienen en el centro la relación entre política y vida biológica . Si bien para Espósito la democracia no está en riesgo, al menos por ahora, estamos presenciando una po­litización de la medicina investida de tareas de control social .