Tenemos que trabajar. Hay muertes, pero eso depende de Dios, no podemos parar , dijo el hombre, según un video publicado en las cuentas del presidente en Facebook y Twitter (esta red social eliminó más tarde el video). Si no morimos de la enfermedad, moriremos de hambre .

En todo caso, el asunto no está de momento en la agenda del Congreso, afirmó el jefe de los diputados, Rodrigo Maia, quien sería el responsable de poner en marcha un eventual proceso de impeachment.

Guatemala y Honduras decidieron ampliar el toque de queda que finalizaba ayer para ambos países. El primero lo aplicará para el 12 de abril y el segundo durante dos semanas más, mientras en Bolivia se anunció la primera muerte por coronavirus y 34 contagios.

El Ministerio de Salud de Colombia informó que el Instituto Nacional de Salud obtuvo la primera secuencia del genoma del Covid-19 que circula en el país, lo que permitirá hacerle un seguimiento a la enfermedad en el territorio; según el gobierno podrían llegar a 4 millones contagios y a 3 mil muertes.

Los datos de Colombia se suman a una iniciativa mundial que traza el árbol genealógico del virus desde su aparición y su migración a través del planeta.

El hallazgo fue realizado por Investigadores del estatal Instituto Nacional de Salud, en alianza con instituciones y universidades de Estados Unidos y Reino Unido.

En Chile se impuso cuarentena total para dos ciudades del sur del país, Chillán y Osorno, a partir de hoy.

Sophie Grégoire Trudeau, la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, superó el coronavirus. Quiero dar una actualización para todos: Me siento mucho mejor y me han dado el alta mi médico y la Sanidad Pública de Ottawa , publicó en Facebook. El primer ministro, Justin Trudeau, dijo que aunque no ha tenido síntomas continuará en aislamiento porque no puede descartar que haya adquirido el coronavirus a través de su esposa.

Las autoridades canadienses confirmaron 5 mil 655 casos de coronavirus y 61 fallecidos. Québec es la provincia más afectada, con 2 mil 498 casos y 22 muertos.