Destaca la urgencia, en lo global, de transitar hacia un nuevo modelo económico, centrado en los derechos de las personas y sus necesidades. Un nuevo modelo que incluya y promueva la igualdad. No como ahora, en el que este modelo pone al centro la ganancia y el crecimiento del capital. Eso nos ha traído a un callejón sin salida , afirma.

–En esta sacudida provocada por el Covid-19, ¿podría gestarse un nuevo orden económico?

–No lo sé, pero me parece que esta es la oportunidad propicia para replantearlo y entremos a la disputa por ese nuevo orden internacional y un nuevo modelo económico.

El virus vino a evidenciar que el viejo modelo económico, aplicado ferozmente en las últimas décadas, no da para más y que no resuelve las necesidades de la gente. No lo hace porque no está interesado en ello y sólo se reproduce a sí mismo. Entonces, en el terreno de la lucha social es como se va a definir el futuro, pero desconozco cuál sea el resultado .

Una de las reflexiones que hasta ahora deja la pandemia, desde su propia visión, es que se palpa, hoy más que nunca, un vacío público al nivel internacional, es decir, no tenemos instituciones, no tenemos gobernanza, no tenemos legislación que ponga por delante a los pueblos y a lo público; todo es privado, son contratos, son convenios de libre comercio, son todo este tipo de mecanismos de arbitraje internacional.