Pero si vamos todos a espantados, a hacernos la prueba o a traer el tapaboca, que los médicos dicen que no ayuda, que es para los enfermos, y si se está contagiado no hay que andar en la calle con la boca cubierta, hay que estar en la casa. Para qué consumir (sic) tapaboca, que si todos los compramos van a costar más.

“Ahora van, de una vez lo adelanto, porque los conozco, ya llevo muchos años enfrentándolos, a decir que me haga yo la prueba. Yo me atengo a lo que dice Salud, y esto aplica para todos. ¿Saben cuándo hay que hacérsela? Cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para respirar y dolor de cuerpo, pero extraordinario. Si no tiene uno esos síntomas, no hay necesidad de realizarse el estudio, sólo (aplicar) la sana distancia.

Después de hacer un nuevo llamado a la población para que permanezca en casa si no tiene actividades laborales, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las críticas a su actividad pública. Acusó a los conservadores que quieren que yo me aísle. ¡Imagínense! No habría conducción. Quieren que haya un vacío de poder para apoderarse de la conducción política .

El mandatario consideró que hay molestia entre los conservadores porque los cambios introducidos ya no les permiten seguir robando y les han cancelado la exenciones fiscales, situación similar a los medios de comunicación. “Era mucha la subvención, lo que se gastaba en publicidad, formalmente en el último año del anterior gobierno, 10 mil millones de pesos. Como se puso orden, ya no hay robadera, no hay privilegios, no hay moches ni subvención, están molestos”.

No es momento de peleas

En Badiraguato, ante el gobernador Quirino Ordaz, el Presidente destacó la coordinación con las autoridades sinaloenses y apuntó: No podemos ahora pelearnos, la patria es primero. Podemos venir de distintos movimientos, de distintos partidos, pero cuando se llega a un cargo, a tener una responsabilidad en algún nivel de gobierno, se tiene que hacer a un lado la cuestión partidista .

Más adelante, López Obrador añadió que hoy en la mañana decía yo que no podía ponerme en cuarentena, irme al retiro, porque se requiere que haya conducción en el país. Los conservadores quisieran no sólo que me apartara y que desapareciera, sino que fracasara la Cuarta Transformación .