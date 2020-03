E

stados Unidos nunca ha sufrido una invasión en su territorio; de repente, pronostican que un virus que se originó en China se coló por su frontera y amenaza con arrasar a su población y a su economía. Entre 100 mil y 200 mil personas podrían morir como resultado del coronavirus y enfermarán millones, advirtió Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, el médico que tiene a su cargo la defensa sanitaria. El fin de semana el número de fallecidos superó los 2 mil y los funcionarios alertan que se están quedando rápidamente sin equipo médico. La pandemia atacó de lleno a Nueva York, la capital financiera del mundo, y se extiende a Nueva Jersey, Connecticut y el resto del territorio. El Congreso aprobó el controvertido paquete de apoyo a empresas y familias por 2 billones de dólares. Por su lado, la Reserva Federal ha diseñado esquemas para inyectarle liquidez a la economía sin límite , según dijo su presidente Jerome Powell. El Congreso y Donald Trump acordaron dar un cheque de mil 300 dólares a cada ciudadano adulto siempre y cuando no pertenezca al sector de la gente rica. Para México, que ya carga con su propio problema, la tragedia que ocurre en Estados Unidos tiene repercusiones. Aparte del costo humano, de familias que viven repartidas entre ambos países, está el económico. En 2019 el comercio bilateral alcanzó 614 mil 500 millones de dólares, cifra que apuntó una marca histórica. Además, las remesas sumaron 36 mil millones de dólares. La frontera ya quedó cerrada para el tránsito local, no para el comercio y el trabajo. Los indocumentados, cuyo número no conocemos con exactitud, no califican para el esquema de apoyo, por tanto, no recibirán ese cheque del paquete ni fondos para sus hijos. Indocumentados y documentados están en ese grupo de más de 3 millones de personas que ya se quedó sin empleo y seguirá creciendo, pero los sin papeles no tienen los beneficios del seguro de desempleo.

#QuédenseEnCasa