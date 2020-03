¿P

odemos pensar la pandemia? No lo parece. Efecto quizá de la avidez por interpretaciones, pronósticos y acusaciones en las redes y los medios, en esta temporada única y trascendental mejor volteamos a escuchar a los filósofos y pensadores. No que no fuera chic citar a Slavoj Zizek, Giorgio Agamben o Naomi Klein, pero en estos días de incertidumbre es de gente como ellos, que trabajan con la incertidumbre, de quienes esperamos lucidez. O la nueva estrella, Byung-Chul Han. Aunque de momento ayudan más los neumólogos y los epidemiólogos, y nadie quiere saber de los políticos, al parecer volvemos a quienes piensan el futuro (los Hegel, Marx, Nietzsche), que había cedido paso al escepticismo crítico moderno, la dialéctica negativa, el análisis del pasado inmediato, avivado por los desastres filosóficos del nazismo y el estalinismo (sin olvidar el confucianismo de Mao y una suerte de sensatez existencialista).

Ahora, de pronto, el futuro no existe. Lo dábamos por sentado. Pierden sentido planes, proyecciones. Peligra menos la vida cíclica de los pueblos originarios y campesinos que la lineal en progreso e innovación constante de las sociedades urbanas; sencillamente ellos se preparan para la próxima siembra y las fiestas del calendario, aunque haya que brincarse alguna por la emergencia, como Semana Santa o el señor San José; para la Guadalupana estarán los que hayan quedado. Como siempre.

Hasta hace poco, las voces lúcidas eran la tribu de los grandes novelistas y escritores. Hoy los pocos de esos que quedan profesan opiniones de mierda y no interesan. Preferimos los pensadores mencionados arriba, o Judith Butler, Jean-Luc Nancy, Youval Noah Harari, Noam Chomsky (ver, por ejemplo, el balance filosófico de Carlos Alberto Pineda). Queremos filósofos comprometidos con la sociedad, a la Sartre y Camus, que guíen y expliquen.