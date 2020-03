Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Lunes 30 de marzo de 2020, p. 5

El compositor polaco Krzysztof Penderecki, último exponente del cambio radical que ha experimentado la música en el mundo, falleció este domingo en Cracovia a los 86 años.

Hace una década murió su amigo Henryk Nikolaj Gorecki, y en 2013, Wojciech Kilar. Con otros de sus coterráneos, entre ellos autores geniales también, como Witold Lutoslawski (1913-1994) y Gracina Bacewicz (1909-1969), Penderecki conformó desde Varsovia un movimiento vasto y variado, donde el lenguaje musical fue el epicentro de una renovación total en las maneras de pensar, entender y escribir música.

Autor de sinfonías, obras sacras, música de cámara; inventor de instrumentos que incorporó a la orquesta, como su célebre tubáfono, armado con tubos PVC, Penderecki comenzó la era de cambios al fundar, en 1956, el Festival Otoño de Varsovia, que se convirtió en pivote.

Gracias a Penderecki florecieron otros gigantes hasta entonces desconocidos: Edgar Varese, Luigi Nono, Pierre Boulez, John Cage…

Su monumental sinfonía Las siete puertas de Jerusalén, su Réquiem polaco, su Pasión según San Lucas y su ópera Los demonios de Loudon, figuran entre sus piezas más reconocidas.

Sus proyectos, iniciativas y aventuras musicales estuvieron siempre marcadas por la libertad. Por eso trabajó en 2011 con el líder del mejor grupo de rock, Radiohead, Jonny Greenwood, y con la cantante de otro grupo de culto, Portishead, Beth Gibbons, con quien grabó en disco la mejor versión asequible de la Sinfonía de los lamentos de su amigo Gorecki.

Zurdo, Penderecki desarrolló, a la par de su escritura, una de las más brillantes carreras como director de orquesta, y fue así como estrenó sus propias obras y las de sus amigos polacos, especialmente las de Grazina Bacewicz, quien de otra manera, debido a la cultura patriarcal, hubiese quedado en la oscuridad como muchas compositoras lo están todavía.

Escribir sinfonías, el máximo reto

Krzysztof Penderecki visitó México en distintas ocasiones, donde estrenó algunas de sus obras con él mismo a la batuta de las sinfónicas Nacional, de Xalapa y la Sinfonia Varsovia. En esas ocasiones concedió entrevistas a La Jornada. Recuperamos fragmentos de la conversación más reciente con este artista.

–Usted es básicamente un sinfonista. ¿Qué nuevos descubrimientos ha realizado en el territorio de la sinfonía?

–He escrito siete sinfonías, completé la octava, pero la sexta no la he concluido. Para mí, el máximo reto como compositor es escribir sinfonías, fue lo que más hice en los años 70, cuando el concepto avant garde estaba en boga y, por tanto, los compositores no estaban interesados en escribir sinfonías, sino piezas de cámara experimentales.