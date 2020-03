Sin embargo, en el crucero de Guamúchil, en Leonardo Bravo, se pudo observar a más de 200 personas que huían de las comunidades antes mencionadas, quienes acusaron la falta de atención del gobierno del estado.

Una de las mujeres desplazadas manifestó: “el gobierno no hizo caso; tiene más de un mes que no atiende nuestra solicitud y ahora los comunisicarios de Tlacotepec siguen atacando a los pueblos y el gobierno no hace nada; no sabemos si es política de ellos”.

Aseguró que hay muchos niños y ancianos que salieron huyendo de sus pueblos; estamos hablando de unas 800 personas, en general son familias enteras. Aquí estamos desplazados de varios pueblos .