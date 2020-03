V. Ballinas, A. Becerril, R. Garduño, G. Saldierna y F. Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. 8

El coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, propuso al gobierno federal que llame a una reunión con gobernadores, a fin de que se establezca una estrategia común para controlar la pandemia de Covid-19, al tiempo que la bancada panista en esa cámara llamó a las autoridades a apoyar a las empresas ante la crisis financiera que se avecina.

En algunos estados no se han dado cuenta de que estamos en la fase 2 de la contingencia. Le estamos pidiendo al gobierno que convoque a los estados, que se vea a los gobernadores, que se vea una sola acción, no acciones marginales, no cada quien pensando qué debe hacer, en lugar de que haya una dirección, de todos para evitar que esto se siga propagando , dijo Osorio Chong.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en tanto, insistió en que el gobierno federal apoye a las empresas ante la crisis financiera. La senadora blanquiazul Alejandra Reynoso presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a destinar subsidios y estímulos fiscales conforme al artículo 39 del Código Fiscal Federal en su fracción tercera, en atención a la contingencia que vive el país por el Covid-19, a fin de aminorar el impacto económico en las familias.