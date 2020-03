Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. 5

Todo el gobierno federal suspende actividades a partir de hoy. Sólo se mantendrán las esenciales: personal médico y de enfermería en clínicas y hospitales, de seguridad, los trabajadores del sector eléctrico, los servicios de limpieza y de provisión de combustibles, entre otros.

La mayoría de las personas en el país deben quedarse en casa y tampoco se pueden ir de vacaciones. El objetivo es frenar la transmisión de la enfermedad Covid-19, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

También solicitó a los mexicanos que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, que se queden allá si no hay una situación de urgencia que los obligue a regresar. Es mejor que eviten poner en riesgo a sus familiares aquí, en especial si se encuentran en California o Nueva York, estados donde hay una transmisión acelerada del nuevo virus.

El funcionario dijo que hay evidencia de que no se ha comprendido bien lo que implica la Jornada Nacional de Sana Distancia. No es solamente que las personas se mantengan alejadas de otras, sino de disminuir drásticamente la movilidad de la población. Esto es que dejen de utilizar el transporte público para ir al trabajo y regresar al domicilio, si no se realizan actividades esenciales como las mencionadas y donde también están los medios de comunicación.

Sostuvo que el exhorto incluye al sector privado para que, a más tardar este fin de semana reorganicen sus actividades y los empleados que puedan trabajar desde su casa así lo hagan. En el sector manufacturero, donde se trabaja con máquinas, se pueden organizar turnos laborales y rotarlos para que no todos los empleados tengan que asistir a las empresas.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario reconoció la disposición a colaborar que desde un inicio han mostrado las armadoras de automóviles para reorganizar sus actividades.