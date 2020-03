Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. 4

Ante las voces que demandan que se detenga todo y se instaure el toque de queda –a las cuales calificó de alarmistas y amarillistas –, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su convocatoria a asistir a los restaurantes. “Todavía el pasado fin de semana fui a Oaxaca y fui a un restaurante. Una señora… Comí, porque nos lo piden. ‘Miren cómo estamos, en qué situación’. Ahí hice un video, entonces me acusan de que cómo voy a ir a un restaurante, a una fonda. Yo les diría ¿por qué no ir?, si no está prohibido. Además, nuestra estrategia es muy clara, vamos a protegernos y vamos a proteger a los más vulnerables, que es lo que estamos haciendo, pero procurar el menor daño posible, que no nos salga más caro el remedio que la enfermedad, los equilibrios que debemos de cuidar”.