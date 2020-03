L

a eterna polémica sobre si un clásico puede tocarse o no, y escenificarse con mirada contemporánea o siempre acorde a la época en que se escribió, es una discusión que jamás tendrá solución. Por mi parte, pienso que, respetando el texto y su sentido original, la condición para que pueda ser tocado , es el talento. Si se aborda una obra clásica de forma poco inteligente y se la convierte en chabacanería, esto debe ser condenado. Pero si se le trata con creatividad auténtica, se le refresca y otorga nuevo aroma, entonces esa obra rejuvenecerá y será aún más disfrutable para los nuevos públicos que la conozcan siglos después de cuando fue escrita.

La reflexión viene a cuento al contemplar la versión de El gran teatro del mundo, del gran maestro del barroco literario, don Pedro Calderón de la Barca, presentada por la compañía teatral jalisciense Imagina Producciones, y la Universidad de Guadalajara a través de su Dirección de Cultura, en brevísima temporada en la Ciudad de México, dada la contingencia de todos conocida. Sin falta, deberá reponerse.

No puede dejar de hacerse porque esta puesta en escena merece ser vista por muchos y no solamente por los pocos que afrontamos el riesgo de asistir a una de sus únicas cuatro funciones en el Teatro Helénico. Este montaje no es mexicano, sino español y, en España, lo creó nada menos que el gran cineasta Carlos Saura.

Saura vino a México gracias a las gestiones de las instituciones públicas y privadas mencionadas, y en Guadalajara montó y dirigió personalmente la versión que nos ocupa. Y, como sin duda, es un privilegio trabajar bajo las indicaciones de un director de la talla de ese hispano, menciono a todos los que tuvieron esa prerrogativa: Carlos Aragón, Emma Dib, Alejandro Calva, Jesús Hernández, Denisse Corona, Eduardo Villalpando, María Balam, Said Sandoval, Carolina Ramos, Marco Antonio Orozco, Agni González y Erandi Rojas.

La obra fue Publicada en 1655, y a casi 400 años de distancia, la versión que Saura nos ofrece es necesariamente irreverente, pero de una irreverencia inteligente, creativa, divertida y, bien importante, apegada al texto original, al cual únicamente hace pequeños agregados para situarla en el hoy y aquí y manteniendo toda la estructura calderoniana que se presenta tal cual.