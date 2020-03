A

nte el riesgo de que los clientes no puedan pagar sus créditos por los problemas que está ocasionando la pandemia de Covid-19, porque resbalen en la pobreza, el sector bancario del país propuso un esquema de apoyos que recibió la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo presidente es Juan Pablo Graf.Tiene carácter temporal. En sentido opuesto al Fobaproa, que sirvió de salvavidas a grandes empresarios, el plan tiene como fin apoyar a los clientes de los propios bancos con créditos al consumo, de vivienda y comerciales, cuya fuente de pago se encuentre afectada por la contingencia . Podría decirse, pues, que es un Pobreproa y el gobierno no asumirá los pasivos en que puedan incurrir las instituciones bancarias. Establece que los saldos podrán congelarse sin cargo de intereses, siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 de febrero de 2020 . En particular, dice la comision, este apoyo podrá aplicar a los créditos a la vivienda con garantía hipotecaria; revolventes y no revolventes dirigidos a personas físicas, como automotriz, personales, de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito, así como para los préstamos comerciales dirigidos a personas morales o personas físicas con actividad empresarial en sus diferentes modalidades, incluidos los agropecuarios”. En términos generales, el apoyo consistirá en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por cuatro meses, con posibilidad de extenderlo dos meses adicionales respecto a la totalidad del monto exigible, incluyendo los accesorios, informó la comisión.

El enorme costo del aislamiento