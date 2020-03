Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. 25

Morelia, Mich., El motociclista michoacano Alejandro Torres Tano, quien dio positivo a Covid-19, generó polémica en redes sociales debido a que el 15 de marzo pasado autoridades sanitarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le recomendaron aislarse 14 días porque no estaba claro si estaba infectado de coronavirus, tras haber permanecido en Turquía; un día después fue visto en la tienda Walmart Altozano de esta ciudad.

Tras una cascada de comentarios negativos, Torres Tano se defendió y declaró a medios de información locales que no actuó irresponsablemente al haber acudido a dicho establecimiento acompañado de su esposa.