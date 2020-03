M

antener y, peor aún, acentuar sanciones económicas en medio de la pandemia de Covid-19 como ingrediente letal de la diplomacia de fuerza de Estados Unidos configura un crimen de lesa humanidad. Centrada en crecientes e ilegales sanciones económicas contra naciones arbitraria e ilegalmente designadas en ocasiones diversas como amenazas a la seguridad de Estados Unidos (Cuba, Nicaragua, Siria, Irak, Afganistán) o con jurisdicción sobre los yacimientos de combustibles fósiles que van quedando en la corteza terres-tre (Venezuela e Irán), es un crimen de guerra que merece el mayor rechazo público violatorio de convenciones internacionales varias.

Sorprende y alarma esa sevicia por el desprecio y crueldad con la humanidad y las jóvenes generaciones de hoy, mañana y por nacer. El desprestigio, descomposición y cobardía que abate al nacional trumpismo son visibilizados por la pandemia misma. Bill van Auken, en El imperialismo estadounidense utiliza el coronavirus como un arma de guerra (wsws.org, 20/3/2020), captó la debacle hegemónica cuando cita al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de Salud (OMS): “La única forma de derrotar esta pandemia, como siempre lo hemos dicho, es por medio de la solidaridad. Solidaridad, solidaridad, solidaridad… Somos una raza humana, y eso es actualmente suficiente. Este es un enemigo invisible que ataca a la humanidad” (p. 2). Esas breves y certeras palabras captan grados de insensibilidad y crueldad cercanos al tipo de masacres de exterminio desatadas ante la resistencia indígena a la expansión territorial de Estados en Norteamérica (ver Roxanne Dunbar-Ortiz, An Indigenous People’s History of the United States, Beacon, 2015).