Julio Gutiérrez y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 26 de marzo de 2020, p. 19

BBVA apremió al gobierno federal a tomar medidas contundentes para enfrentar la caída de la actividad económica derivada de la propagación del Covid-19, entre las que propuso estímulos fiscales directos a los ciudadanos más vulnerables y afectados por la pandemia.

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, consideró que en este momento, la administración pública puede reconsiderar las metas fiscales instauradas para este año, como mantener un superávit primario (diferencia entre ingresos y egresos previo al pago de intereses) para este 2020.

En videoconferencia, el especialista indicó que se requieren estímulos a empresas teniendo como prioridad a las pequeñas y medianas de los sectores más afectados .

Señaló que los estímulos deberían ser en la forma de créditos, posposición de pago de algunos impuestos y no transferencias directas. Estos apoyos, principalmente para las empresas más grandes, deberían condicionarse a que se utilicen principalmente a no despedir empleados y mantener a flote las firmas y no para otros fines”, señaló.

Carlos Serrano planteó que ante las debilidades en el sector salud que ha reconocido la administración pública, se debería hacer una reasignación de recursos.