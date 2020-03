U

n sentimiento de irrealidad se apodera, a veces, del espíritu humano cuando se interrumpe el ritmo cotidiano de la vida y se pierden los hábitos de cada día. Sensación extraña que nos vuelve extranjeros a nosotros mismos: el suelo que pisamos a diario parece distinto, las calles que caminábamos ayer se ven diferentes, la ciudad donde vivimos es ahora otra, desconocida. Terminamos, entonces, por preguntarnos a dónde nos dirigíamos antes, qué buscábamos, qué sentido tenían antes las cosas.

Impresión de irrealidad que puede ser efímera y muy pronto olvidada, pero que puede extenderse y tomar el lugar de lo que era lo real: volverse la realidad. Las grandes catástrofes, las calamidades planetarias, en fin, esas situaciones donde nadie puede presumir de salir indemne de la hecatombe, se imponen de repente al hacer irrupción, acostumbrándonos después, poco a poco, a su vecindad y a sus consecuencias.

La pandemia del coronavirus aporta cada día, cada hora, su lote de sorpresas, más aplastante una que otra. Una de las últimas es la prohibición hecha, en ciertos casos, a la familia y a los próximos, de asistir a las exequias de su difunto. Ninguna ceremonia, ninguna manifestación luctuosa: las medidas de seguridad son acaso legítimas por razones de precaución sanitaria. No son por ello menos despiadadas. Así, además del dolor del luto, los desdichados sufren la pena de no poder acompañar, el día de su sepultura, a la persona amada al cementerio, donde le rendirían el homenaje hecho con las lágrimas de la separación, el último adiós. La crueldad de algunos destinos parece, en ocasiones, no conocer límites. Sobra de qué perder la razón y volverse loco. No queda sino aceptar que la suerte reservada a la especie humana es la más cruel de todas porque hombres y mujeres gozan del triste privilegio de tener conciencia de lo que les está reservado. ‘‘El hombre está necesariamente loco, y es por otro giro de locura que cree no estar loco”, escribe el matemático y filósofo Blaise Pascal, al revelar con este pensamiento que la fatalidad de su destino trágico debe necesariamente volver loco al ser que toma conciencia del aterrador trayecto de la vida.