‘‘Somos muchos los creadores escénicos que estamos viviendo una situación similar”, añade. ‘‘El impacto afecta no sólo a los actores de teatro, sino también a los que hacen televisión, porque también se pararon los castings para las nuevas producciones.”

Para Jurado, la contingencia es un asunto muy complicado. ‘‘Como artistas siempre estamos en la cuerda floja. Dependemos mucho de la taquilla, los talleres y la asistencia del público; en estos momentos estamos a la deriva, pues no sabemos exactamente qué va a pasar.

Abraham Jurado, integrante de Carretera 45, compañía con más de siete años de trayectoria y con una iniciativa de ‘‘teatro de barrio”, que desarrolla en la colonia Obrera, comparte su preocupación. ‘‘Hemos tenido que cancelar temporadas de las obras Wilma y Arrullos para Benjamín; además, íbamos a arrancar un taller de danza para actores. No sabemos aún cómo vamos a reprogramar las otras piezas que estaban por presentarse, pues teníamos hasta una lista de espera. El asunto es que muchas personas cancelaron de último momento.”

‘‘Los padres de familia, quienes de cierta forma organizan los tiempos con sus hijos, nos han preguntado si La Titería va a abrir. Pero no podemos. La cuestión es que los niños, al permanecer en casa, se van a convertir en un problema. Un adulto puede, más o menos, aguantar un tiempo encerrado, pero para los niños no es tan fácil. Ir al teatro, para padres e hijos, es siempre una alternativa. Con la contingencia no sabemos qué va a ocurrir.

‘‘Las autoridades culturales tendrían que pensar en que existimos. Ellas seguirán recibiendo sus sueldos, pero los no asalariados estamos por vivir un quiebre”, alerta.

Implementan Escuela de Niños Titiriteros

En La Titería, Casa de las Marionetas, han articulado actividades semanales ‘‘para jugar, escribir y hacer teatro desde casa, desde su canal de YouTube y su cuenta de Facebook”, explica la dramaturga Amaranta Leyva. Se trata, indica, de atender a los niños. ‘‘En respuesta a padres de familia, pues están preocupados por sus hijos, los jueves subiremos grabaciones de obras de títeres y lecturas dramatizadas, pero más allá de esas transmisiones se buscará un diálogo con los chicos en tiempo real frente a la computadora con el títere de la vaca, la imagen de La Titería, para escuchar sus inquietudes e ideas.

‘‘Hemos implementado también la Escuela de Niños Titiriteros, donde los pequeños tomarán clases en línea para escribir y hacer una obra, un trabajo en equipo, que se efectuará del 6 al 24 de abril para que los infantes expresen qué piensan y sienten en estos momentos.’’

Por otro lado, el teatro La Capilla y la sala Novo son espacios en los que se presentan de lunes a domingo unas 15 obras de teatro, lo que implica el trabajo de un abundante grupo de actores y agrupaciones independientes. ‘‘Todos ellos también han tenido que suspender actividades”, destaca Boris Schoemann, director artístico de La Capilla.

Son en su mayoría jóvenes teatristas que invirtieron en sus montajes y en difusión. ‘‘La inquietud es que no sabemos si sólo es un mes, dos o tres meses’’, acota.

De acuerdo con Schoemann, el impacto de la contingencia para los artistas que viven de las pequeñas temporadas, de impartir un taller, que no son asalariados, es de profunda preocupación en el plano económico, ya que puede haber propuestas culturales alternativas vía Internet de manera solidaria, pero eso no genera recursos económicos para los creadores, a menos que las autoridades culturales los apoyen con un fondo para subsidiar a los que se han quedado sin trabajo.