M

i padre y mi madre eran vendedores ambulantes. Lo recuerdo con sentimientos encontrados en estos días en que se hacen llamados a permanecer en casa. Como ellos antes, hoy millones de personas en el país deben salir a procurarse ingresos para hacer frente a gastos de la vida cotidiana.

Mis padres tuvieron que buscar cómo emplearse desde la infancia, ambos quedaron huérfanos de padre (ella porque el suyo murió, y él debido a que su engendrador huyó de cualquier responsabilidad paterna). Desde entonces aprendieron aceleradamente a ganar magros recursos que compartían con otros integrantes de sus respectivas familias. Mi padre alcanzó a concluir la primaria en el Centro Escolar Revolución, escuela donde aprendió el oficio de impresor. Pudo entrar a laborar en la Editorial Novaro, que publicaba libros y buen número de revistas y cómics.

Mientras, su esposa combinaba el trabajo del hogar y el cuidado de sus primeros hijos con pequeñas ventas de distintos artículos a familiares y amistades. Él dejó su empleo, y ambos decidieron vender una amplia gama de mercancias afuera de escuelas, por entrega a domicilio y, finalmente, en tianguis.

Al inicio dije que durante mi confinamientio preventivo en estos días del Covid-19 me ha llegado con sentimientos encontrados el recuerdo del autoempleo que se procuraron mis padres. Un sentir es de muy profundo agradecimiento, porque la esforzada pareja siempre nos dijo a mis hermanos y a mí que fuéramos responsables en los estudios escolares, que si ellos salían todos los días a realizar ventas callejeras no era por mero gusto, sino porque anhelaban que sus hijos tuvieran un mejor horizonte y, remarcaban, estudiar era la salida que a nosotros se nos ofrecía si sabíamos perseverar.

Sin saberlo, mis padres estaban transmitiendo a su parentela un consejo, exhortación, que la memoria me trae al momento de teclear lo redactado y que leí en estas páginas. Luis Hernández Navarro, con una cita que hizo, le dio palabras certeras a lo que mis padres me imbuyeron con su ejemplo de vendedores ambulantes para que yo pudiese tener –me decían– mejores oportunidades laborales: Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud , Tomás Bulat (https://www.jornada.com.mx/2016/10/25/opinion/017a2pol).

Además del agradecimiento que crece cada día, otro sentimiento y reflexión me ha movido estos días a ponerme en los zapatos de mis padres, y en los de millones que, como ellos, sólo tienen espacio laboral en las calles. Los millones de conciudadanos que se mueven en la economía informal no pueden aislarse y guardar cuarentena, porque, de hacerlo, ¿cómo van a cubrir los gastos diarios?, ¿qué opciones viables tienen si se confinan en sus pequeñas casas, o cuartos, y carecen de ingresos para enfrentar la emergencia sanitaria? No es irresponsabilidad lo que les impele a salir y ofrecer alguna mercancía o servicio, es que no tienen eso que se llama libertad, si definimos ésta como la existencia de opciones reales ante las cuales una persona puede elegir.