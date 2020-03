Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de marzo de 2020, p. 8

Madrid. En lo que el gobierno ya define como la semana más dura , la pandemia del Covid-19 se saldó en sólo 24 horas con más de 500 muertos en España, cifra que supera con creces las previsiones más optimistas de los expertos y que confirma que la expansión del virus está sin control y se extendió a todo el país.

Entre las figuras públicas contagiadas figuran el ex juez Baltasar Garzón, quien actualmente tiene un despacho privado y es abogado del activista Julian Assange, así como del ex presidente de Bolivia, Evo Morales. También se interesó por sus servicios el ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, preso en una cárcel de Madrid desde hace un mes.

La pista de patinaje sobre hielo más grande de Madrid, el Palacio de Cristal, ya funciona como una morgue improvisada, y el hospital de campaña montado por el ejército en Ifema ya atiende a más de 2 mil pacientes.