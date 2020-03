A

l calor del anuncio de que está muy cercana la aprobación de un acuerdo en el Congreso de Estados Unidos por el que será desplegado un programa de estímulos a la economía por 2 billones de dólares, ayer reaccionaron positivamente las bolsas de valores neoyorquinas. Wall Street tuvo un repunte de 11.3 por ciento, no observado desde la Gran Depresión de 1933, con un incremento de 11.3 por ciento del Dow Jones. El petróleo también reaccionó positivamente. El West Texas subió 75 centavos y se ubicó en 24.11 dólares el barril; su espejo, la mezcla mexicana de exportación, mejoró de 15.33 a 16.06 dólares. Por otro lado, la moneda mexicanale ganó unos centavitos al dólar: de 25.24 el lunes bajó a 24.81, de acuerdo con Investment.com. La venta en ventanillas bancarias se derrumbó, las sucursales que abrieron se vieron vacías de clientes.

Unidad sí, indulto no

El extenso despliegue de recursos que presentó el presidente López Obrador para hacer frente a la pandemia del Covid-19, aparte de constituir una demostración de capacidad médica y solidaridad de las fuerzas armadas, fue una respuesta a la oposición que en días anteriores lo estuvo cuestionando. (Y lo seguirá cuestionando, porque los afectados por las acciones anticorrupción no lo perdonarán nunca). No habrá otro Fobaproa, confirmó. Las ganancias de la lucha anticorrupción jugarán un papel importante. Suman 400 mil millones de pesos, con los cuales podrá lanzarse un programa de apoyo a un millón de comerciantes en pequeño –los changarreros. Aparte, ya comenzó a repartirse el adelanto de un bimestre a 8 millones de adultos mayores. La gasolina no debe venderse en más de 17 pesos el litro. Comienzan a escucharse voces en favor de que haya una tregua entre los grupos de diversas banderas políticas para hacer frente a la situación actual. Merecen aplauso. Con la condición de que eso no signifique que se detendrá la lucha contra la corrupción. Hay líneas de investigación conectadas con Genaro García Luna y Emilio Lozoya que conducirán a otras capturas. Buena lección para los corruptos: estar encerrados en una celda en tiempos de pandemia. (No creo que aprendan).