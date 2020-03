Los organismos manifestaron que nuestro espacio de encuentro no será la Plaza de Mayo. Este marzo marcharemos de otras maneras, pero no dejaremos de encontrarnos , al llamar a sumarse al pañuelazo blanco a partir de las cero horas de ayer.

Buenos Aires. Este 24 de marzo, desde nuestras casas, igual levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más , tuiteó el presidente argentino, Alberto Fernández, al señalar que el aislamiento preventivo y obligatorio impuesto en estos días nos impide marchar para cuidarnos, pero no nos impide recordar , mientras en miles de balcones y ventanas de casas y edificios se extendían como un símbolo los clásicos pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, que no pudieron, por la cuarentena, encabezar la histórica marcha que conmemora el 24 de marzo de 1976, cuando se produjo un golpe de Estado que impuso la dictadura más cruenta en la historia del país, dejando 30 mil desaparecidos, asesinados y miles de exiliados.

En un extenso comunicado que debía leerse a final de la marcha los organismos destacaron su larga lucha por memoria, verdad y justicia pero también las que se dieron en los frentes de luchas populares y solidarias, en sintonía con la defensa del derechos de los pueblos, y los derechos humanos con una visión integral.

Es un extraordinario documento que recorre no sólo la problemática local, sino los sucesos de América Latina y el mundo, el regreso del terror, la persecución, el crimen en la región y que afecta a pueblos tan cercanos como los de Chile y Bolivia, saludando “la ayuda y el asilo a las legítimas autoridades depuestas del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.