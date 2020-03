McNally también exploró la temática gay en el libreto del musical Kiss of the Spider Woman, por la que ganó su primer Tony. Su obra Love! Valour! Compassion! le valió otro Tony por su retrato de ocho hombres gay que enfrentan problemas de fidelidad, amor y felicidad.

La obra de McNally Lips Together, Teeth Apart, sobre dos parejas que pasan un fin de semana en Fire Island, es una pieza emblemática sobre el sida. Su obra The Ritz se convirtió en una de las primeras con personajes abiertamente gay que llegó al público masivo.

Me gusta trabajar con gente que es mucho más talentosa e inteligente que yo, que comete menos errores que yo y que me dice cuando hago algo mal , dijo McNally al LA Stage Times en 2013. Mucha gente deja de aprender en la vida y esa es su tragedia .

Nueva York. Terrence McNally, uno de los grandes dramaturgos estadunidenses cuya prolífica carrera fue reconocida con premios Tony por las obras Love! Valour! Compassion! (¡Valor, amor y compasión!) y Master Class así como los musicales Ragtime y Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña), falleció de complicaciones relacionadas con el coronavirus. Tenía 81 años.

▲ Terrence McNally ganó premios Tony y Emmy por obras como El beso de la mujer araña. Foto Ap

F. Murray Abraham, el ganador del Oscar que actuó en The Ritz en Broadway, dijo de McNally: Es un placer hacer sus obras, pero lo que él dice es importante también. Y él es como una fuente, no deja de escribir y escribir y escribir .

Muchas figuras de Broadway recurrieron a las redes sociales para rendirle homenaje, como Lin-Manuel Miranda, que lo calificó como un gigante en nuestro mundo, que montó obras y musicales con maestría . James Corden tuiteó: Era un caballero absoluto y su compromiso con el teatro era inquebrantable. Lo extrañaremos muchos de nosotros .

En 2018, McNally fue incorporado a la Academia Estadunidense de Artes y Letras. Ganó cuatro premios Tony y un Emmy. La Universidad de Nueva York le entregó un doctorado honorario en 2019.

Andrew D. Hamilton, rector de la Universidad de Nueva York, dijo ese día al público que McNally le puso una estampa única al drama estadunidense al demostrar una necesidad urgente de conexión que resuena con el núcleo de la experiencia humana .

Algunas de sus adaptaciones para musicales de Broadway incluyeron The Full Monty (Todo o nada), adaptada de la película británica con música de David Yazbek; Catch Me if You Can (Atrápame si puedes), basada en la película de Steven Spielberg con música de Marc Shaiman y letras de Scott Wittman; y Ragtime, el musical basado en la novela de E.L. Doctorow que ganó cuatro premios Tony. En 2017 su versión musical de la película Anastasia fue estrenada en Broadway.

Su obra de Broadway Mothers and Sons de 2014 –una versión de la película hecha para televisión de McNally Andre’s Mother que le valió un Emmy en los 90– explora la relación entre una madre y la ex pareja gay de su hijo muerto. Su pieza It’s Only a Play) era una carta de amor al teatro y The Visit una reflexión sobre la venganza.

McNally nació en St. Petersburg, y creció en Corpus Christi, escuchando el programa de radio The Green Hornet y a la Ópera Metropolitana. Se graduó de la Universidad de Columbia en 1960 con un título en letras inglesas.