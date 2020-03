Laura Gómez Flores y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de marzo de 2020, p. 29

El decremento de 61 por ciento en los niveles de congestión vial de la Ciudad de México fue aprovechado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes ayer pararon a conductores que pasaban de los carriles laterales a los centrales de Paseo de la Reforma, en el cruce con Eulalia Guzmán, y llegar a un acuerdo, para no infraccionarlos .

Dicha incorporación, argumentaron, está prohibida. Siga circulando y mi compañero le indicará dónde parar , lo cual hicieron 500 metros adelante, en calzada de Los Misterios y Acero, donde no hay cámaras y quedamos a la buena de Dios , denunció un afectado.