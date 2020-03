Alejandro llevaba esta metáfora aún más lejos y sostenía que simbolizaba los problemas de rentabilidad que padece el capitalismo mundial actual. Tenemos –explicaba– un problema de estancamiento en la rentabilidad de capital desde 2000. Antes de eso hubo cierta recuperación, pero entre 66, 80 y 85 hubo una tendencia a caídas muy fuertes en las actividades industriales y servicios. Llevamos 40 años de ver una tendencia al estancamiento de la economía global, una caída en la tasa de rentabilidad, que propició el auge del capital financiero.

Según él, el capital financiero busca todo tipo de oportunidades de rentabilidad en la especulación, y cuando ésta se agota, incursiona en lo que se ha llamado la financiarización de la naturaleza.

Alejandro Nadal descubrió la economía al terminar la carrera de derecho. Estudió entonces un doctorado en economía en la Universidad de París X Nanterre. Enseñó teoría económica comparada en El Colegio de México. Trabajó en microeconomía, que es la teoría del mercado, de cómo funcionan los precios, de cómo se desempeña la famosa mano invisible. Luego incursionó en macroeconomía, es decir, en el análisis de economías capitalistas enteras. Simultáneamente, efectuó varios estudios a profundidad sobre diferentes industrias.

Preocupado con lo que hacemos con el planeta, investigó y se dedicó a la defensa del ambiente. Documentó a fondo (como en el caso de los elefantes), las fuerzas económicas que impulsan la destrucción del entorno, desde el cambio climático hasta los recursos genéticos. Fue integrante del Board of Directors de The Bulletin of the Atomic Scientists.

Durante más de 20 años publicó religiosamente un artículo semanal en La Jornada, en el que explicaba con rigurosidad y relativa sencillez, asuntos complejos de la economía nacional e internacional. “Creo –dijo a In Motion Magazine– que es muy importante salir y tratar de enviar al público en general las cosas alarmantes que descubrí en mis investigaciones. Esas columnas eran su pasión. Escribió la última gravemente enfermo, apenas una semana antes de morir.

En el obituario de Alejandro Nadal, que escribió el doctor Adam Cruice en el Journal of African Elephants, lo describe como un gigante de la conservación global de la vida silvestre , con un legado colosal . Según él, sus inmensos conocimientos iluminaron desde el interior la economía del comercio legal y el tráfico ilícito de las especies silvestres. Sin embargo, siendo esto cierto, sus aportaciones a la crítica del capitalismo contemporáneo fueron más allá de este terreno. Por lo pronto, lo vamos a echar en falta.

