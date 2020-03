A estos estudios, muchos muy serios, correspondieron también artículos y ensayos de divulgación, para popularizar la idea. Ya en 1998 se propuso la reforma al artículo 59 constitucional que permitió esa relección. Volvió a hacerse en los gobiernos de Fox y Calderón para finalmente ser aprobada, a iniciativa de la senadora panista Mariana Gómez del Campo (2014).

Durante los 10 años que trabajé en el ITAM me opuse a la relección inmediata y lo discutí con mis colegas y alumnos de manera respetuosa. Me sigo oponiendo. Por ello casi me sorprende (casi, porque ya no me sorprende nada) cuando al aprobarse la semana pasada la ley reglamentaria de aquella reforma (con la obviedad elemental sobre la licencia o renuncia, con que ahora se desgarran las vestiduras), de pronto a los enemigos del actual gobierno se les llenó la boca de ataques, la mayor parte sin la mínima noción de derecho constitucional.

Pertenece a la metodología de la historia hacer una lista de los académicos que defendieron e impulsaron este proyecto de 1992 a 2014, en qué escuelas estudiaron, en qué medios publicaron (básicamente, dos revistas y un periódico) y con qué gobiernos se ligaron. Primer recuento, en orden cronológico: Luis Carlos Ugalde, Alonso Lujambio, Fernando Dworak, Alain de Remes, Jacqueline Peschard, Juan Molinar, Denise Dressser, León Krauze, Rodrigo Ávila…

No, no es morena.

