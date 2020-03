Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. 10

Juchitán, Oax., Más de 50 organizaciones de mujeres exigieron una disculpa pública al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien consideró como un asunto personal un chat en WhatssApp en el cual funcionarios de su dependencia ejercieron violencia sexual y cibernética contra mujeres mixes de Oaxaca. Asimismo, le demandaron que aplique sanciones severas a sus subordinados que participaron en la charla virtual.

En un comunicado, las inconformes consideraron inconcebible e inaceptable que funcionarios del INPI, muchos de ellos provenientes de la zona mixe de Oaxaca, hayan difundido imágenes íntimas de mujeres, lo cual se castiga en la entidad hasta con ocho años de cárcel.

Por ello, exigieron a Regino Montes un informe sobre las acciones que realizará en cuanto al acompañamiento a mujeres violentadas sexualmente, pues la renuncia de su colaborador –que no se sabe en qué términos se hizo–, no repara los daños causados ni sanciona a los diversos agresores.

Las feministas reiteraron que los agresores deben asumir su responsabilidad como garantía de no repetición, lo cual sentaría un importante precedente de justicia para las mujeres indígenas de México.

“Queremos manifestar públicamente que le corresponde no justificar, no minimizar, mucho menos darle el tratamiento de ‘cuestión privada’ a cualquier tipo de violencia contra las mujeres venga de donde venga; usted la debe rechazar, condenar y actuar en consecuencia. Es decir, cumplir al pie de la letra el principio de cero tolerancia de la violencia hacia las mujeres, pero no ha sido así, su postura nos sorprende e indigna”, aseguraron a Adelfo Regino.