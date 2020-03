David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. 6

Nueva York., Médicos y enfermeras en la primera línea contra el coronavirus ruegan por ayuda inmediata: equipo de protección personal como mascarillas, guantes desechables y batas protectoras, mientras los hospitales alertan que no hay suficientes aparatos de apoyo respiratorio en el país más rico del mundo.

Y a pesar de repetidas afirmaciones del presidente Donald Trump, aún no hay suficientes pruebas diagnósticas disponibles y en parte por eso Estados Unidos está invadido por el coronavirus y nadie puede precisar qué tan grave o extensa es la contaminación porque el régimen de Trump decidió no empezar a suministrar pruebas diagnósticas de inmediato, aparentemente por consideraciones políticas.

Estamos en guerra sin municiones , afirmó un cirujano radicado en California.

La Casa Blanca continúa coordinando sólo parcialmente la respuesta nacional, insistiendo en que los gobernadores de cada estado deberían resolver estas carencias. Aunque Trump anunció hace una semana que invocaría la Ley de Producción de Defensa que permite al gobierno ordenar al sector privado fabricar productos básicos para una emergencia nacional, no lo ha hecho.

Las principales asociaciones nacionales de doctores, de enfermeras y de hospitales enviaron una carta conjunta a Donald Trump hace dos días, en la cual afirman: los hospitales, sistemas de salud, médicos y enfermeras de Estados Unidos le instamos a que de inmediato use la Ley de Producción de Defensa para incrementar la fabricación doméstica de equipo médico y los suministros tan desesperadamente necesitados por todo el sector.

Todos los días circulan noticias de estas peligrosas carencias como de solicitudes de médicos y hospitales de mascarillas, guantes y otro equipo necesario para poder desde administrar pruebas a tratar a pacientes graves en diversos puntos del país.

En algunos hospitales se está reutilizando equipo de protección personal, y hasta paliacates y equipo hecho de lo que se pueda encontrar e inventar por los trabajadores de salud.