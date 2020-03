Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. 5

El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela, insiste en mantener abiertos los templos y continuar con las celebraciones religiosas, pese al llamado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de suspender las reuniones de culto. Nosotros vamos a hacer caso a la Secretaría de Gobernación y a la de Salud federales, dijo el pastor evangélico que sólo aceptó suspender reuniones de más de 5 mil personas.

Entre tanto, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que esa empresa se encuentra en estado de alerta para asegurar el suministro de energía en todo el país en esta contingencia. Al mismo tiempo, señaló que en la organización de las tareas se conjuntará las garantías del suministro como la protección de la salud de las brigadas de los trabajadores encargadas de asegurar el servicio.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Save the Children exhortaron al Estado mexicano a ampliar la protección social para minimizar impactos económicos en niños, niñas y sus familias, así como aplicar una estrategia multisectorial para garantizar el derecho a la salud, desarrollo, educación y cuidado. Save the Children expuso que en México más de 5 millones de menores no tiene acceso a servicios de salud y más de 9 millones carecen de servicios básicos en sus viviendas.