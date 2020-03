Más allá de esto, las cifras oficiales señalan que un millón 800 mil personas no reciben agua diariamente, y esto se traduce en que 358 colonias de las mil 812 que comprenden la Ciudad de México carecen del suministro cotidiano, la reciben por tandeo o simplemente no les llega a sus domicilios.

or más que sea cierto y la realidad moleste a muchos, no se puede decir ninguna otra cosa que no sea: el modelito tronó y su consecuencia son la pandemia, el regreso de las llamadas enfermedades de la pobreza, como el sarampión, y los añadidos generados por la locura del mercado: la diabetes, la obesidad y la hipertensión que han convertido a la Ciudad de México en una zona de riesgo mayor.

De alguna forma ya identificadas las diferentes alcaldías que tengan problemas de suministro, deberían aplicar desde este momento un plan de emergencia para mitigar con algunas medidas la vulnerabilidad que hoy muestran esos casi 2 millones de personas que carecen del líquido.

El plan que ha anunciado el gobierno para repartir agua mediante pipas es, sin duda, una buena solución siempre que se haga continuamente y se logre una organización que evite las aglomeraciones tan dañinas en estas fechas. Total, este problema que sí puede resolverse deberá añadirse, como parece que ya se hace, a las acciones que se siguen en la CDMX.

De pasadita

Lo que no se ve por ningún lado es la atención especial que merecen los adultos mayores en esta contingencia. Más allá del adelanto de las dietas que anunció el gobierno federal, parece que a esta población, la más susceptible al virus, se le está relegando.

Las acciones que ha tomado México en el combate a la pandemia han sido elogiadas por la Organización Mundial de la Salud, que depende la ONU, pero parece que en este momento, cuando el supuesto es que esta semana será crucial para el país, a los viejos se le queda a deber.

Seguramente al final de esta crisis la cosas ya no serán las mismas en el aspecto familiar ni social, laboral y menos aún en el comercial; no se trata de aceptar o no el cambio, la transformación de la vida ya está aquí, se nos ha impuesto y no hay más que pensar y adaptarnos porque no hay salida. De esto seguiremos hablando.