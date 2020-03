L

a cancelación de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali no tiene reversa, como tampoco la tuvo la del aeropuerto de Texcoco.

El ruido que está haciendo la empresa es, probablemente, porque busca la mayor indemnización posible del gobierno mexicano. (¿Debería destituir a sus ejecutivos que la metieron en tamaño enredo?) Sólo que no cuentan con que las organizaciones civiles cachanillas presentarán denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos en la gestión y obtención de los permisos. Aparecen como principales sospechosos el panista Kiko Vega de Lamadrid, ex gobernador de Baja California y, para variar, funcionaros del gobierno de Peña Nieto. Así que los probables rendimientos del ruido pudieran ser decepcionantes. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, tiene sus motivos personales. Quiere ser candidato a algo, ya sea gobernador de Baja California o –nada cuesta soñar– hasta Presidente de la República. ¿Por cuál partido? El PAN, obviamente. Sin embargo, acaba de resucitar Ricardo Anaya, ahora convertido en defensor del pueblo ante los peligros de la pandemia del coronavirus. Ya dejó de ser el solitario corriendo sobre la pista. Algunos desorientados dicen que podrían recurrir a tribunales internacionales e inclusive al presidente Trump. Se van a auto-emboscar –para usar una variante del terminajo utilizado por Gusavo de Hoyos–: el agobiado ocupante de la Casa Blanca no ve con buenos ojos a las empresas que se instalan en el extranjero y les quitan los empleos a sus ciudadanos. ¿Qué tal y les dice: come home?

Pierden especuladores