Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 24 de marzo de 2020, p. 7

El movimiento #NoVivimosdel-Aplauso integrado por creadores, trabajadores de la cultura y espacios culturales independientes, ante la contingencia sanitaria manifiesta preocupación por su futuro laboral y se han pronunciado respecto de varios aspectos y exigencias, como pagos a los creadores aún pendientes o la subcontratación por empresas outsourcing.

Por tanto, pide ser considerado en la distribución del fondo emergente aprobado el 18 de marzo por la Cámara de Diputados, ‘‘que asciende a 180 mil 733 millones de pesos”.

En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de las secretarías de Cultura, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Trabajo y Previsión Social; a la jefa de Gobierno de la Ciudad e México (CDMX), Clauda Sheinbaum; al titular de la Secretaría de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real, y a las comisiones de Cultura de la Cámara de Diputados y del Congreso de la CDMX, representantes del movimiento #NoVivimosdelAplauso expresaron indignación ‘‘por el deliberado olvido del que han sido objeto los distintos gremios independientes de trabajadores del arte, por lo que exigen inclusión y equidad en la distribución del Fondo para Emergencias del gobierno federal, frente a la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, la cual ha acrecentado la precariedad y desamparo de los artistas y los trabajadores de la cultura”.

La comunidad artística independiente exige: ‘‘Solidaridad con la clase no asalariada. Que no haya cancelaciones, que los recursos de proyectos y programas culturales que se vieron afectados en esta contingencia sean reprogramados y, en caso de no ser posible, los recursos sean reincorporados al sector cultural sin excepción”.

En entrevista con La Jornada, Florina Piña, vocera e integrante del colectivo, sostuvo:

‘‘Todavía hay muchos compañeros a los que no les pagan. A finales de febrero las autoridades nos decían que eran sólo 120 personas y para marzo que eran sólo 86 artistas, pero pensamos que son muchos más. No se tiene muy claro cuántos faltan, pero calculamos de 400 a 500 personas, pues muchos compañeros siguen denunciando falta de pagos.”

Un escenario que será más difícil

En el pronunciamiento, añadió Florina Piña, otra de las demandas ante la contingencia sanitaria ‘‘es considerar cómo se van hacer valer los derechos culturales de la población. Solicitamos que como creadores nos consideren en propuestas artísticas, de aquí a lo que dura la cuarentena, porque por la experiencia en el caso de la influenza, en 2009, todo se paralizó y costó mucho trabajo remontar la actividad cultural y eso nos dejó enorme precariedad. La cuestión es: ¿las autoridades culturales prevén este nuevo escenario que además se vislumbra será más largo?”