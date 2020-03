L

a respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la propagación del coronavirus en el país ha sido certera, segura y responsable. En Italia esperaron hasta que hubiera 2 mil casos confirmados antes de cerrar las escuelas y en España hasta que hubiera mil infectados comprobados, mientras en México anunciamos el cierre del sistema educativo nacional cuando apenas había 100 casos.

Esta medida no era estrictamente necesaria, ya que tanto los niños como los padres y las madres de familia no son poblaciones particularmente vulnerables al virus. De hecho, no existe un solo caso en el mundo de un niño o un joven que hubiera fallecido a causa del Covid-19. Casi la totalidad de los muertos son de personas mayores de 60 años, con una muy alta concentración entre los mayores a 80 años, de acuerdo con estudios científicos recientes.

Un factor que ha facilitado la letalidad del virus en otros países es precisamente el alto número de personas de la tercera edad. Por ejemplo, la mitad de los italianos son mayores a 46.5 años. Esta edad mediana es una de las más altas en el planeta. En los países europeos y Estados Unidos también es común la práctica de enviar las personas de la tercera edad a asilos para ancianos, lo cual aumenta el factor de contagio entre esta población al estar concentrados en un solo lugar.

Otro elemento que ha aumentado el contagio en China, Europa y Estados Unidos es el frío. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Maryland sugiere que el Covid-19 tendría un comportamiento muy similar a la influenza estacional, donde el calor de verano reduce de manera significativa la propagación del virus. Otro estudio de científicos chinos ha llegado a la misma conclusión (véase: https://bit.ly/2WAwyWo).

La mecánica es sencilla. Por el mismo motivo que utilizamos la refrigeración para preservar productos como la carne o la leche, los virus también sobreviven mucho menos tiempo en la intemperie cuando están sometidos a altas ­temperaturas.

Hoy en Roma la temperatura llega a un máximo de 15 grados. En Nueva York difícilmente rebasa 14 grados. En Wuhan, China, la temperatura se mantuvo debajo de 10 grados a lo largo de todo enero, el periodo de mayor propagación del virus.