as condiciones críticas en las que viven millones de personas en el mundo entero fueron difíciles de diagnosticar y, por lo tanto, de prevenir. Lo difícil de entender es que el gobierno de Estados Unidos haya ignorado las alarmas que las autoridades sanitarias del propio gobierno prendieron hace meses sobre la certeza de que la epidemia azotaría al país entero. Varias investigaciones publicadas en medios han hecho un recuento de los eventos que demuestran la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de los instrumentos capaces, si no de evitar sus catastróficos efectos, sí, cuando menos, de atenuar su extensión y profundidad. Los propios medios señalaron que no existe la intención de alarmar a la población ni de atacar al presidente o a sus colaboradores ni tampoco de politizar un problema tan delicado. Pero que hay evidencias de clara omisión. De haberse atendido hubiera atenuado y, en muchos casos, evitado el sufrimiento de millones de personas, por no decir la magnitud de la crisis económica que se avecina. Como siempre ocurre en estos casos, por desgracia, millones de personas de bajos recursos y los que carecen de un empleo formal son los más afectados.

En el borrador de un reporte fechado en octubre del año pasado se da cuenta de una simulación que en la administración pasada se hizo sobre la forma en que se procedería en el caso de una epidemia como la actual y se pone de relevancia la confusión en el gobierno federal sobre las agencias responsables de coordinar los asuntos relativos a la salud. En el ejercicio, multitud de centros de salud municipales, estatales y federales desconocían cuáles eran los recursos de los que el gobierno disponía para enfrentar una crisis como la actual.

En 2017, ante la certeza de que una epidemia como la del Ébola o de la A/H1N1 se repetiría, los funcionarios responsables de la transición entre el gobierno de Obama y de Trump analizaron y previeron los escenarios de respuesta para atacarla. Meses después, Trump declaró que nadie pudo prever lo que sucedería. El hecho es que, derivado de las simulaciones que se habían realizado, sí había consciencia de que algo similar podría ocurrir. Por lo menos tres secretarios del gobierno actual que pertenecieron al Gabinete de Seguridad estaban al tanto de las conclusiones de esos ejercicios. Es elemental suponer que Trump estaba al tanto de ello, a menos que el presidente no estuviera enterado de las discusiones en su entorno más cercano. Sin embargo, dijo no saber nada del asunto.