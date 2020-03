En redes sociales, Rojas afirmó que la propuesta que presentarán los tres dará respuesta al ordenamiento del Tribunal Electoral para que la gente decida, e insistió que no permitirán la imposición de una “convocatoria cerrada con un padrón patito ni con el de Morena en el INE, porque es un padrón de unos cuantos militantes, rasurado y no están los millones de lopezobradoristas que somos en todo el país”.

A su vez, Delgado –quien también llamó a que sea la población la que decida– propuso a la dirigencia de Morena, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, que se establezcan filtros para detectar si los participantes en el ejercicio son simpatizantes del proyecto morenista y de la Cuarta Transformación.

Estamos platicando y es una coincidencia que tiene que respetarse lo que indicó el tribunal y que el presidente López Obrador hizo una recomendación en ese sentido, en el tema de la encuesta desde hace mucho tiempo, que fue ignorada por un grupo en el partido.