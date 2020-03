F

ue poco a poco y de repente que estalló esta crisis de salud, económica, social y policial. En el país más asustado del mundo, donde todo es amenaza , y a todo se le declara la guerra –sean otros países, pobreza, drogas, terrorismo y ahora otra vez a enfermedades–, el régimen de Trump por dos meses fue, efectivamente, colaborador y cómplice del enemigo , al declarar que todo estaba bajo control . Ahora el país está invadido y es demasiado tarde para todo menos dejar que los doctores, enfermeras, asistentes, equipos de ambulancia y otros en las trincheras en el frente hagan todo lo posible para rescatar al país, y eso sin el pleno apoyo del gobierno federal.

Casi toda la cúpula política ha colaborado en los hechos con el enemigo al no responder desde un inicio. Casi todos sabían de las posibles consecuencias que, como en todas las guerras, son padecidas por los más vulnerables.

Pero detrás y debajo del escenario, como siempre, empieza a brotar lo que es la verdadera resistencia al desastre y que junto con el heroísmo de los trabajadores esenciales , tendrá que rescatar al país.

Al implementarse las cuarentenas en Estados Unidos, por ahora parciales, las autoridades han elaborado listas de los exentos de las restricciones, los que llaman esenciales . No sorprende que en esa lista se incluya a todo personal médico y otros trabajadores de salud, así como los de transporte público, de farmacias y del sector de distribución y venta de alimento y en algunos lugares los periodistas.

Pero aún más notable es quien no está en esa lista de esenciales : no están los banqueros, ejecutivos ni sus abogados empresariales, ni cabilderos, ni las ONG de todo tipo (menos las que están en el sector de salud), ni los grandes analistas; o sea, todos los que en tiempos normales son presentados como los maestros del universo , los que se consideran imprescindibles, esos aparentemente, no son esenciales cuando el futuro de la civilización está en juego.