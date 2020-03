U

na ingrata sensación de fracaso, de inutilidad, de acongojante frustración, me sobreviene cuando un acontecimiento natural, inevitable, me enfrenta a una nueva, pero inapelable realidad. Qué diferente es el estado anímico cuando este lamentable hecho fue precedido por una serie de acciones que, si bien no influirían en su, ya dije, impostergable acontecer, sí quedarían registradas como actuares humanos, consientes, voluntarios y plenos de afecto y solidaridad que lo descargan a uno de una carga que en justicia no nos corresponde.

Seguramente estos renglones suenan confusos e incomprensibles, pido disculpas por ello, pero es que son reflejo de mis convulsos sentimientos del momento, de mi añejo desagrado personal, de mis lejanos remordimientos que, sin siquiera terapia ni sicoanálisis, he podido, digo yo, superar.

En una tempranera hojeada a La Jornada, casi me salto la esquela que informaba el fallecimiento de Paulina Fernández Christlieb. Regresé la hoja y busqué, esperanzado, mi error por la rápida lectura.

No sé qué fue primero: el resuello exigente que te ahoga, las rodillas que crujen y te desploman, o esa contracción del bajo vientre que te enrosca y achica. La esquela era un hecho y, ante lo inevitable, brotó el dolor de la impotencia (¿habrá otro mayor?).

Como todo ser humano que recibe el duro golpe de la noticia de la desaparición física de un ser querido, me invadió una profunda pero egoísta tristeza y, como suele suceder, los lamentos fueron sobre mí mismo.

¿Y ahora qué voy a hacer? Paulina me había ofrecido algunas entrevistas exclusivas, obviamente por el medio de comunicación que compartíamos, pero también por la confianza que implica el reconocimiento de ideas y principios que a las personas las transforman de amigos en camaradas. Me ofreció su ayuda para trabar contactos (que requieren aval y confianza), a fin de que escribiera crónicas de verdad. Me incitaba a la militancia y el compromiso cotidiano. Era vida y estímulo, pero, sobre todo, era ejemplo.

Qué lástima que no vivió muchas de las acciones de las que fue cocreadora: en la movilización del día 8 y en la quietud del día 9, su entrega de vida estaba entre nosotros.