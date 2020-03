C

omo si la entrada en vigor de mayores formas de aislamiento social a causa del coronavirus fuera en realidad un banderazo político de salida, la derecha partidista y empresarial se ha lanzado en busca no sólo de erosionar sino incluso abiertamente de destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya en curso el tramo final de la llamada fase uno, en transición acelerada hacia la siguiente etapa, que será más delicada y controvertida, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dirigida por Gustavo de Hoyos (presunto aspirante a ser candidato presidencial en 2024), se ha adentrado en pantanos políticos mayores al promover la versión de que el actual presidente de la República y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, podrían ser destituidos e incluso encarcelados a causa de no haber dado cumplimiento a la instrucción de un juez de distrito de Baja California que ordenó garantizar protección contra el coronavirus a los partícipes en una consulta pública sobre la construcción o no de una controvertida cervecera en Mexicali.

La Coparmex y su dirigente De Hoyos han aprovechado la ocasión para, además de sembrar en el terreno mediático la sensación de que puede ser botado de su cargo el presidente López Obrador, abonar el terreno de la desconfianza empresarial, pues el fondo del alegato patronal es que con la consulta sobre Constellation Brands, cervecera larga y fuertemente impugnada por defensores del agua y de derecho colectivo, se incrementa el nerviosismo de inversionistas y se aleja la posibilidad de más proyectos importantes en el país.