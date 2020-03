A

l cierre de 2018, el Fobaproa (hoy renombrado como IPAB) tenía pasivos por mil millones de pesos, según su propio balance auditado. En su nacimiento –admitieron muy sonrientes sus creadores, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón–, asumió deudas privadas por mil 200 millones de dólares mediante un sórdido pacto prianista. Transcurrieron cuatro sexenios, incluyendo los de Fox y Peña Nieto, y no pagaron la deuda. Paradójicamente aumenta por la forma truculenta en que fue aplicado el esquema financiero. Supongo que al presidente López Obrador le da nausea aprobar que se utilice dinero del presupuesto para seguir abonando el rescate bancario , cuando desde la oposición fue su principal oponente. Pero no hacerlo afectaría los ahorros de los trabajadores, porque mañosamente las Afores han adquirido buena parte de los bonos IPAB. El tema ha vuelto a tener actualidad ante la situación crítica que enfrenta la economía por el coronavirus y el desplome en el precio del petróleo. Ya se escuchan voces en el sentido de que el gobierno debe rescatar a líneas aéreas como Aeroméxico e Interjet, que ya pasaban por una difícil situación financiera desde antes que estallara el problema sanitario. Conviene recordar dos fórmulas que propusieron en su momento –es decir, antes de que el Fobaproa fuera formalizado– ante la crisis financiera. Son de mercado. Una, del financiero (ya fallecido), Manuel Espinosa Yglesias, fundador de Bancomer: los banqueros deberían pagar con sus bienes sus deudas, no endosárselas al gobierno. Dos: Carlos Slim propuso que el Estado debería facilitar a los banqueros líneas de crédito para que solventaran la situación, que tendrían que pagar, pero no asumir sus deudas. (Un esquema parecido siguió Estados Unidos que salvó de la quiebra a empresas como General Motors). Una combinación de ambas fórmulas podría aplicarse hoy, pero de ninguna manera otro Fobaproa.

Ganó el pueblo

Mexicali tiene un horario distinto al de la Ciudad de México: dos horas más temprano. Por lo tanto, no tengo los resultados finales de la consulta ciudadana que se realizó el sábado y el domingo para decidir si debe permitirse que continúe la construcción de la planta cervecera Constellation Brands. Sin embargo, los resultados del viernes indicaban que los mexicalenses votaron en contra. Tienen una razón inobjetable: la planta va a quitarles agua para el consumo humano. En cualquier lado del mundo el agua es un producto esencial para la vida, pero para aquella comarca es de vida o muerte, primero, por las altas temperaturas del verano y luego por ser una zona agrícola. Aparentemente los permisos otorgados a la empresa están manchados de corrupción y metieron las manos tanto funcionarios panistas, priístas y del Verde Ecologista. Hoy rugirá el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, contra el gobierno federal… si pierden la votación, como parece que sucederá. Fue un error de Constellation Brands tomar como defensor a un personaje sin fuerza local que no ha podido ser gobernador de la entidad.