Enferma pide ayuda para volver a Argentina

S

oy ciudadana y residente en Argentina y fui invitada a participar en una actividad de la UNAM. Tenía vuelo de regreso desde la CDMX con Aeroméxico para el 31 de marzo, el cual fue cancelado y reprogramado para el 2 de abril.

Soy paciente crónica, inmunodeprimida, con discapacidad legal (número de certificado 01992294-5) y con enfermedad de Crohn.

Debo inyectarme una medicina llamada Stelara, anticuerpos monoclonados antifactor de necrosis tumoral, que sólo entrega el laboratorio Jansen al servicio médico Cemix, y no se consigue ni en farmacias ni puede comprarse debido a su costo, sin el cual hay riesgo de muerte, dado que es la única medicación que me funciona.

Debo inyectarme antes del 4 de abril. Los seguros de viajeros no aseguran a pacientes crónicos.

No puedo esperar a saber si se cancela el vuelo, porque luego no dará el tiempo para hacer los trámites correspondientes.

He llenado el formulario de solicitud de repatriación, pero al no ser México zona de riesgo no están desterrando gente desde acá. Carezco de dinero para comprar un boleto de avión nuevo.

Adjunto mi pasaporte 25250589 y certificado de discapacidad. Sin la medicina referida en cuestión de semanas podría morir en México de septicemia, debido a una perforación de íleon, como ya me ha pasado en otras ocasiones.

No pido nada que no sea el derecho a continuar con vida.

Mi número de Whatsapp es + 54 911 6269-1508. El de teléfono celular de mi prima en Buenos Aires es +54 9 11 5226-5097 (Ingrid Haug). Número de contacto en CDMX +52 1 55 2531-6166, con Astrid. Mi médico en Argentina es Pablo Olivera, +54 9 11 5595-0369

Leonor Silvestri

Pide redoblar medidas sanitarias en el Metro

Uno de los espacios que pueden ser fuente de contagio en la ciudad es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

He observado en varias líneas que los usuarios no toman las medidas de precaución que se ameritan debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.

Las personas se tocan de manera frecuente la cara, estornudan o tosen sin cubrirse de forma adecuada la boca; tampoco toman la distancia social correspondiente.

Ante ello, considero importante que el mismo STC debe tomar precauciones como son colocar dispensadores de gel antibacterial para todas las personas que entran y salen.

También es importante tomar la temperatura y no permitir el acceso a quienes registren más de 38 grados.

Asimismo, acondicionar un vagón específico para personas adultas mayores y dar mayor información mediante el rondín de personal en las áreas de abordar.

Incluso podría abrirse espacio a personas voluntarias que respaldaran con información y mayor protección.

Podríamos formar un grupo de contingencia para apoyo.

Héctor Arteaga Montes

Exige más seguridad para médicos de Pemex

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) solicita al médico Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud federal exhortar al ingeniero Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se asegure la entrega de paquetes completos para la detección y atención diaria de pacientes con Covid-19 en los filtros de los servicios de urgencia, clínicos y periféricos de Pemex.