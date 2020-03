Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 23 de marzo de 2020, p. 31

Villa De Tututepec, Oax., Floriberta no contó como habitante de su país durante 50 años. México no sabía de ella ni de su condición social o económica. No aparecía en las estadísticas porque nunca la habían contado.

Este año un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llegó por primera vez a Chacahua la Grúa, municipio de Villa de Tututepec, comunidad oaxaqueña de 800 personas, donde 90 por ciento de los pobladores descienden de africanos y el resto son extranjeros que llegaron como turistas y decidieron quedarse.

Como jefa de familia, Floriberta respondió el cuestionario del Inegi y se sumó a los casi 129 millones de mexicanos registrados. Contar o no puede ser la diferencia entre importar estadística y socialmente.

Los hijos de Floriberta no pudieron estudiar por falta de dinero, lo que llevó a su familia a dividirse y emigrar a Estados Unidos.

Catalina Gallardo compartió con el encuestador del Inegi: Nuestra gran necesidad es el agua potable. No hay, la compramos y la racionamos. De empleo mejor ni hablemos: es informal, y pesca hay poca, lo mismo que turismo , afirmó.

Para estudiar secundaria, los jóvenes del poblado pesquero de Chacahua la Grúa pagan 40 pesos por cruzar un canal que los conduce a otra localidad también llamada Chacahua. Por eso muchos prefieren dedicarse desde los 12 años de edad a la pesca o al turismo, que tampoco generan bonanza.

La pobreza extrema se palpa en la rusticidad de las casas, la ropa, los artículos de uso diario. La vida transcurre sin agua potable, con un camino en malas condiciones, sin salud ni educación digna.

El Parque Nacional Chacahua, con una extensión de 14 mil hectáreas, rodea ambas villas y atrae turistas, aunque los vecinos hubieran deseado dedicarse a la pesca, oficio heredado de sus ancestros provenientes de África.

Se puede llegar a la laguna de Chacahua la Grúa por dos vías: en una lancha que cruza en 45 minutos el Parque Nacional Chacahua, o en camionetas de alquiler que cruzan caminos deteriorados durante 90 minutos.

Unos 155 kilómetros separan la capital de Oaxaca del caserío. Primero se llega a Puerto Escondido; posteriormente se cruza la comunidad de Río Grande, luego la Villa de Tututepec y finalmente se llega a Chacahua, zona de reserva natural.